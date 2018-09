Le Blanc, France

Des centaines et des centaines de personnes, citoyens, élus, reponsables politiques se rassemblent en ce moment au Blanc pour la défense de la maternité fermée depuis le début de l'été et qui pourrait ne pas rouvrir selon ses défenseurs. Une mobilisation à l'appel du Comité de Défense des Usagers du Centre Hospitalier du Blanc et du collectif citoyen "Cpasdemainlaveille"

La manifestation en direct :

Comme il l'avaient déjà fait, les opposants à la fermeture de la maternité, simulent un accouchement...

On simule un faux accouchement sur le bord de la route afin de montrer les conséquences de la fermeture de la #maternité du #Blancpic.twitter.com/8t2zoGdiVz — France Bleu Berry (@FB_Berry) September 15, 2018

Après les prises de paroles, le début de la marche citoyenne...Selon le collectif "Cpasdemainlaveille" la manifestation rassemble 3500 personnes...

La #marche commence au #Blanc, les manifestants remontent la rue Saint-Honoré pic.twitter.com/0nQyGhfcce — France Bleu Berry (@FB_Berry) September 15, 2018

Les manifestants, vêtus de rouge, se rassemblent sur le parvis de la mairie du #Blanc#maternitépic.twitter.com/06MKQoablr — France Bleu Berry (@FB_Berry) September 15, 2018

Un monde incroyable au Blanc (6500 habitants normalement) pour exiger la réouverture de la maternité.



Nous ne lâcherons rien.



Les territoires ruraux ne doivent pas être abandonnés par le service public.#JusteColère#LeBlancVoitRouge#LeBlanc#MaternitéDuBlancpic.twitter.com/dSH1WW85we — Antoine Léaument (@ALeaument) September 15, 2018

Earlene vient de Lingé et elle est née à la #maternité du #Blanc comme quasiment tous ses frères et sœurs pic.twitter.com/hGrfvoMJLR — France Bleu Berry (@FB_Berry) September 15, 2018

Les élus se mobilisent à l'image du président socialiste de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau