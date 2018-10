Le Blanc, France

La maternité du Blanc, dans l'Indre, a été évacuée par les forces de l'ordre ce mardi matin 30 octobre. L'évacuation a débuté à 4h45 et elle s'est terminée vers 6h05. Une vingtaine de gendarmes mobiles a été mobilisée pour l'opération, comme a pu le constater sur place un journaliste de France Bleu Berry.

La maternité du #Blanc évacuée par les forces de l’ordre ce mardi matin au début du onzième jour d’occupation @cpasdemainpic.twitter.com/KyGMNLr4aj — France Bleu Berry (@FB_Berry) October 30, 2018

Les gendarmes ont d'abord évacué une vingtaine d'hommes, un par un, puis une vingtaine de femmes dans un second temps. Les manifestantes étaient habillées en "servante écarlate". "Nous étions _70 personnes sur place, dont une dizaine d'enfants_", a expliqué à l'AFP une des occupantes, Laure Courgeau. L'évacuation s'est déroulée sans violence mais "le corps mou", c'est-à-dire que les manifestants ont été portés par les gendarmes mobiles.

Évacuation sous les sifflets

Des élus présents sur place

"Nous avons droit à un gros déploiement de forces de l'ordre comme réponse de l'Etat", a déploré auprès de l'AFP Wilfried Robin, adjoint au maire du Blanc et lui-même occupant de la maternité. "C'est scandaleux alors que nous sommes pacifiques et non violents et que nous avons pris soin de maintenir les locaux en l'état", a poursuivi l'élu.

Les manifestants évacués sous les cris de « résistance, c’est pas fini », des élus en écharpe tricolore présents sur place (journaliste France Bleu Berry) pic.twitter.com/LJXgJF4Aug — France Bleu Berry (@FB_Berry) October 30, 2018

Depuis sa fermeture définitive, décidée le vendredi 19 octobre, la maternité du Blanc, dans l'Indre, était occupée jour et nuit par des membres du collectif Cpasdemainlaveille.