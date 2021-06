Les joueurs du Stade Toulousain attendus pour présenter le Brennus et la Champions Cup

La fête dans les rues de Toulouse ! Toute la ville célèbre le doublé du Stade Toulousain ce samedi 26 juin. Les joueurs vont défiler en bus à impériale dans les rues, pour présenter le bouclier de Brennus, qu'ils viennent de remporter face au Stade Rochelais, et la Champions Cup. Un après-midi de célébrations à suivre en direct à la radio sur France Bleu Occitanie entre 15h et 18h, et avec cet article internet.

à lire aussi Tout savoir sur la parade du Stade Toulousain avec le Brennus et la Coupe d'Europe

Plusieurs supporteurs étaient réunis dès la fin de matinée à l'aéroport de Blagnac, où les joueurs doivent atterrir vers 14h. Pendant ce temps là, on s'active du côté du stade Ernest Wallon pour préparer le bus à impériale à bord duquel paraderont les joueurs toulousains.

Les joueurs arrivent en avion à l'aéroport de Blagnac - Instagram Romain Ntamack

Les joueurs sont attendus aux alentours de 16h sur les allées Jean Jaurès, où les derniers réglages sont en train d'être faits. L'accès aux ramblas est totalement fermé, et les voitures ne peuvent plus circuler sur les avenues.