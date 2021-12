Direct : les supporters de Feignies-Aulnoye Aymeries donnent de la voix face au PSG

Le club de Feignies-Aulnoye Aymeries affrontent le PSG ce dimanche soir sur la pelouse du Hainaut à Valenciennes. Les pensionnaires de National 3 rêvent de rivaliser le plus longtemps possible avec les parisiens. Les supporters sont nombreux à donner de la voix pour soutenir le club de N3.

Les supporters sont en place pour le match entre Feignies-Aulnoye et le PSG

Ce dimanche 19 décembre soir, le stade du Hainaut à Valenciennes va vibrer. Le petit club amateur de National 3 Feigny Aulnoye affronte les stars du Paris Saint Germain pour les 32eme de finale de la Coupe de France. L'affiche fait rêver, on espère forcément une victoire du petit poucet.

Le match se joue à guichet fermé

Le club de l'Entente a été crée en 2016 après la fusion entre les équipes des 2 villes. La formation de National 3 peut donc compter ce dimanche soir sur des supporters des deux communes de Feignies et d'Aulnoye-Aymeries.

23h00 - Les supporters de Feignies-Aulnoye ne lâchent rien dans les tribunes. Ils donnent toujours de la voix à 23 heures pour soutenir leur club de National 3 même si leur équipe est menée 3 à 0 face aux parisiens.

22h30 - Le PSG mène maintenant 3 à 0. C'est encore Mbappé qui a fait trembler les filets du club de National 3 à la 51eme minute.

22h15 - Le match reprend sur la pelouse du Hainaut à Valenciennes. Le PSG mène pour l'instant 2 à 0 face à Feignies-Aulnoye.

22h - Pour l'instant, 66% de possession de balles pour l'équipe du Paris Saint Germain face au club de Feignies-Aulnoye. Le club de National 3 a encaissé deux buts sur penalty mais les joueurs de Feignies-Aulnoye se défendent bien.

21h45 - Le Paris Saint Germain mène désormais 2 à 0 face au club de National 3 de Feignies-Aulnoye. Mauro Icardi vient de marquer un but sur penalty.

21H40 - Coup de chapeau au gardien de l'Entente Yann Lemeur qui enchaîne les arrêts face aux attaquants parisiens.

21H30 - Le Paris Saint Germain mène 1 à 0 face à Feignies-Aulnoye sur la pelouse du stade du Hainaut à Valenciennes. Ouverture du score par Kylian Mbappé. Sur penalty, Mbappé marque face au gardien de l'Entente.

21H15 - Le match a débuté dans le stade du Hainaut à Valenciennes. Les supporters de Feignies-Aulnoye sont très nombreux pour donner de la voix et soutenir le club de National 3 face aux stars du Paris-Saint-Germain.

21H00 - Dans le Stade du Hainaut à Valenciennes, les supporters sont en place pour donner de la voix et supporter l'équipe de Feignies-Aulnoye. Les écharpes à la main, les supporters petits et grands sont à fond derrière leur équipe et rêve de faire tomber les parisiens.

