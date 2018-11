DIRECT - Mouvement des "gilets jaunes" : suivez la journée de mobilisation de ce 17 novembre

L'essentiel

9h50 : en Savoie, un "gilet jaune" est mort, alors que la mobilisation commençait à s'organiser au Pont-de-Beauvoisin. Le manifestant a été fauché par une voiture, qui aurait forcé le passage

9h40 : à Paris, une cinquantaine de manifestants roulent au pas sur le périphérique entre les portes Maillot et Auteuil. Sur les routes de Seine-Maritime, une vingtaine de barrages filtrants ou de points de blocage sont recensés, notamment sur le pont de Brotonne entre Le Havre et Rouen, mais le pont de Normandie n'est pas bloqué. Dans le Nord, une opération escargot a débuté au niveau de Seclin, sur le périphérique lillois.. Des rassemblements de "gilets jaunes" sont également signalés sur l'A64, au niveau du péage de Tarbes ouest (sortie 12), sur l'A9 au péage de Béziers ouest (sortie 34), sur l'A7 aux péages de Lançon de Provence et de Montélimar sud, où une opération "péage gratuit" est organisée. Dans le Gard, 300 gilets jaunes bloquent le rond-point Kilomètre Delta à Nîmes. Dans la Loire, plus de 150 personnes sont réunies sur le parking dun hypermarché de Monthieu, près de Saint-Etienne. Par ailleurs, aucun bus ne circule dans l'agglomération d'Angoulême, le dépôt est bloqué par des manifestants.

Sous la pluie à #Béziers au péage sortie 36 #giletsjaunespic.twitter.com/QrP2ZoHqxJ — France Bleu Hérault (@bleuherault) November 17, 2018

#17Novembre2018 de nouveaux gilets jaunes arrivent au Pont de Normandie pic.twitter.com/L53wcXIWQM — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) November 17, 2018

9h20 - Blocages et circulation difficile dans le Sud-Ouest, en Drôme et Ardèche, dans les Charentes, l'Île-de-France, l'Alsace, en Mayenne, dans l'Yonne, le Loiret ou la Côte d'Or, mais aussi à Marseille, Bordeaux, Arras, Perpignan, Mulhouse, Saint-Lô, Thiers ou Issoudun où des barrages filtrants ont été installés.

VIDEO - Gilets jaunes : barrage filtrant dans le calme à Thiers mais parfois un peu de tension #GiletsJaunes#Thiers#PuyDeDome#Auvergnepic.twitter.com/VIIbhXyVlY — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) November 17, 2018

À Saint-Lô 200 #Giletsjaunes bloquent l'entrée de Saint-Lô par la maison du département mais laissent passer ceux qui vont vers l'hôpital. Ils sont 100 à Agneaux devant Leclerc pic.twitter.com/MczSO7ph2l — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) November 17, 2018

9h00 : les "gilets jaunes" ont commencé à se rassembler ce samedi dès l'aube pour bloquer routes et points stratégiques à travers le pays. Quelque 1.500 actions sont attendues sur le territoire tout au long de la journée (blocage de routes, de supermarchés, de stations essence, opérations escargots...), dont seules une centaine auraient été déclarées.

8h55 : qui sont les gilets jaunes ? France Bleu leur a donné la parole.

8h50 : que risquent (vraiment) les manifestants ?

8h45 : des matches de football qui étaient prévus ce samedi 17 novembre ont dû être reportés dans plusieurs régions.

8h37 : Emmanuel Macron a dit "entendre la colère" mais a appelé à se méfier des récupérations politiques. Retrouvez l'essentiel de l'interview télévisée du chef de l'Etat.

8h22 : du côté de l'exécutif, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé plusieurs mesures pour accompagner les automobilistes, notamment une prime à la conversion de 4.000 euros. Retrouvez toutes ses annonces détaillées.

8h10 : les gilets jaunes peuvent-ils paralyser le pays ? Décryptage et analyse avec Jean-Marie Pernot, politologue à l'IRES.

8h02 : syndicats, partis... qui soutient cette mobilisation ?

7h45 : quelle ampleur ? Difficile à prédire... Coagulera-t-il le mécontentement accumulé autour du pouvoir d'achat en général ? Début novembre, 78% des Français disaient soutenir la mobilisation contre la hausse du prix des carburants, selon un sondage Odoxa-Dentsu consulting réalisé pour franceinfo et Le Figaro.

7h30 : un mouvement insaisissable. Spontané, protéiforme et non encadré, cette mobilisation des "gilets jaunes" inquiète l'exécutif, qui a mis en garde contre les blocages des routes ce samedi.

7h17 : en Bretagne, des supermarchés ont annoncé qu'ils soutenaient le mouvement des gilets jaunes en fermant leurs stations-service ce samedi 17 novembre, selon France Bleu Breizh Izel.

7h10 : Consultez la carte des prévisions de blocages, département par département,.

7h01 : bonjour et bienvenu dans ce direct pour suivre cette journée de mobilisation à l'appel des "gilets jaunes", des collectifs spontanés de citoyens qui appellent à manifester et bloquer les routes ce samedi 17 novembre contre la hausse du prix des carburants, notamment.