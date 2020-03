DIRECT - Municipales 2020 : participation seulement en légère baisse dans la Somme à midi

France Bleu Picardie vous fait vivre le premier tour des élections municipales ce dimanche dans la Somme, avec une émission spéciale à partir de 19h45 sur l'antenne (disponible via notre player web) et le direct, tout au long de la journée. Une élection forcément inédite alors que le Premier ministre a annoncé de nouvelles restrictions en raison de la crise sanitaire du coronavirus, qui laissent présager d'une forte abstention malgré des précautions prises dans les bureaux de vote du département.

Participation en légère baisse dans la Somme à midi

Sur le département de la Somme, le taux de participation à midi est de 23,88%, contre 24,64% en 2014. Une baisse seulement légère, alors que la participation a baissé de 5 points à midi au niveau national.

Baisse de 4 points à Amiens en fin de matinée

Pour Amiens, le taux de participation à 11 heures s'établissait à 11,66%, contre 15,75% en 2014, soit 3000 électeurs de moins. Il y avait 11600 électeurs en 2014 à cette heure de la matinée, contre seulement 8408 cette année. En 2014, 52% des électeurs amiénois s'étaient déplacés sur l'ensemble de la journée.

Beaucoup d'assesseurs se sont désistés

Il y a eu des désistements d'assesseurs tous les jours cette semaine, indique le service élections de la ville d'Amiens, et ce dimanche matin encore après les annonces d'Edouard Philippe. Il faut dire que beaucoup d'assesseurs ont plus de 70 ans. Malgré cela, tous les 71 bureaux de vote de la ville ont pu ouvrir normalement ce matin : "Certains présidents de bureau ont démissionné, mais on a pu trouver des remplaçants", indique le service de la mairie.