DIRECT - Nouvelle manifestation des gilets jaunes à Tours ce samedi 5 décembre

Le cortège doit s'élancer de la Gare, puis emprunter la rue Nationale, la Préfecture et revenir place de la Liberté. Des actions ont également eu lieu vendredi soir et ce samedi matin à Autreche.

Tours, France

Situation à 14h

Les premiers gilets jaunes arrivent sur le parvis de la gare à Tours. C'est la première manifestation de l'année 2019 à Tours, un rassemblement qui n'est pas déclarée en préfecture, mais relayée par le groupe Colère 37.

Les gilets jaunes à Tours devant la gare © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Les revendications sont nombreuses : stop aux niches fiscales, aux taxes.

Un gilet jaune au départ de la manifestation sur le parvis de la Gare © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Le cortège, qui milite toujours pour le RIC (le référendum d'initiative citoyenne) devrait ensuite prendre la direction de la Rue Nationale puis de la Préfecture avant de se rendre Place de la Liberté. La semaine dernière, entre 300 et 400 manifestants s'étaient mobilisés. Des heurts avaient éclaté en fin de journée.

Ce samedi matin, une opération est en cours au péage d'Autrèche, sur l'A10.

Dès ce vendredi soir, des gilets jaunes ont mené une action à Chinon. Une quarantaine de personnes se sont positionnées sur les ronds points du Leclerc et du Renault. L'action s'est déroulée dans le calme. Les participants réclament plus de justice, et une meilleure répartition des richesses.