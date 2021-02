DIRECT - Plus de 10 centimètres de neige localement en Mayenne et des transports en commun au ralenti

Grand froid et neige-verglas : trente et un département de la Bretagne vers l'Alsace en passant par l'Ile-de-France sont placés en vigilance orange neige/verglas dont la Mayenne. France Bleu Mayenne se mobilise pour vous informer sur vos conditions de circulation.

L'essentiel

Pas de transport scolaire sur le réseau Aléop et dans l'agglomération de Laval ce mercredi

Une ligne seulement sur le réseau TUL

Situation délicate sur la départementale 57 entre Laval et La Gravelle

Le direct

7h55 On vous emmène sur une saleuse à Laval

7h45 Et sur les réseaux sociaux, les internautes s'en donnent à coeur joie. Bataille de boule de neige tout comme dans les studios de France Bleu

7h34 Le directeur du réseau TUL sur France Bleu Mayenne annonce que la ligne B roule en partie entre Chateau d'eau et Gare. La ligne A roule normalement. Le reste du réseau ne fonctionne pas.

7h30 Laval sous la neige vous en dites quoi ? Photo de Françoise qui est venue travailler à France Bleu Mayenne

Laval sous la neige © Radio France - Françoise LeFloch

7h - Le point sur les transports en commun à Laval : seule la ligne A circule normalement.

6h30 - Routes Emmanuel Quellier du Conseil Départemental : "on a mobilisé les équipes toute la nuit ; on attend des précipitations jusqu'à 8h ou 9h , puis on attend une amélioration sur une grande partie du département ; la départementale 57 est la plus délicate"

6h05 - Pour l'instant aucun bus du réseau des TUL à Laval ne va circuler. Les équipes Keolys sont sur le terrain pour faire un état des lieux des routes et repérer les chaussées les plus à risques. Quand la situation va s'améliorer, que les températures vont remonter, les bus des Lignes A et B sortiront du dépot mais de façon très progressive.

6h - Les premières difficultés de circulation : attention plusieurs axes posent problèmes comme la RD57 entre Laval et La Gravelle, plusieurs véhicules se sont accrochés ou ont glissé. Ils sont tous à l'arrêt sur le bas côté mais attention la circulation est très difficile, et la route très glissante. Et sur la RD21 au niveau de Meslay-du-Maine, dans le sens Laval - Saint-Loup-du-Dorat, un camion est au fossé.

5h45 - Pour rappel, le réseau transport Aléop a suspendu les transports scolaires en Mayenne ce mercredi 10 février. Même chose pour le réseau TUL dans l'agglomération lavalloise.

5h30 - Bonjour ! 10 centimètres de neige sur la Mayenne. On est impatient de vous retrouver ce matin pour vous informer