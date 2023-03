DIRECT - Réforme des retraites : les opposants déjà mobilisés sur un rond-point à Chambéry, suivez le direct

Cinq jours après un regain de mobilisation contre la réforme des retraites, terni par de nombreux débordements, le mouvement social repart pour un tour . Avec son lot habituel de grèves et de blocages. En Savoie et Haute-Savoie, huit manifestations sont prévues, dont celles d'Annecy et Chambéry à 14h. Suivez en direct cette journée.

70 manifestants avenue du Grand Verger à Chambéry

8h30 : Au moment du blocage de l’entrée du parking du magasin Leclerc, un peu avant 8h, une poignée d’employés sont venus discuter avec les manifestants, un peu énervés qu’on les empêchent de travailler en bloquant l’accès au parking, a constaté sur place un journaliste de France Bleu Pays de Savoie. "On n'a rien à voir avec Macron, on est aussi pénalisés qu’eux" lâche un employé de Leclerc un peu plus tard. Le magasin ouvre habituellement à 8h30. "Ça pénalise nos habitués", explique une autre employée. De son côté la direction du magasin n’a pas souhaité s’exprimer.

8h15 : près de 70 manifestants bloquent depuis 8h ce matin l’accès au magasin Leclerc de Chambéry, les opposants à la réforme des retraites distribuent aussi des tracts au rond-point du Grand Verger pour appeler les automobilistes à manifester à Chambéry cet après-midi, la circulation est ralentie mais pas bloquée. "Continuez comme ça" lâchent certains automobilistes aux manifestants.

Environ 70 opposants mobilisés ce mardi avenue du Grand Verger à Chambéry © Radio France - Tommy Cattaneo

8h : bienvenue dans ce direct. Huit manifestations sont prévues ce mardi : en Savoie rendez-vous à 10h à Albertville devant la mairie, à la même heure à Saint-Jean-de-Maurienne, avant une nouvelle manifestation à Chambéry à 14h, même heure 14h à Annecy devant la préfecture, à 16h à Cluses place des Allobroges, à 17h place de la mairie à Annemasse, 17h aussi devant la mairie à Sallanches et à 17h30 place des Arts à Thonons.