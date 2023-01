DIRECT - Réforme des retraites : suivez la mobilisation en Haute-Vienne et en Corrèze

C'est le jour J pour les syndicats, opposés à la réforme des retraites ! La mobilisation contre la réforme des retraites devrait largement perturber les transports, les secteurs de l'éducation et de nombreuses entreprises ce jeudi. 5 manifestations étaient prévus en Haute-Vienne et en Corrèze : à Tulle, Brive, Ussel, Saint-Junien et Limoges.

A Tulle, le cortège est parti à 10 heures de la place Smolensk. Selon la police, près de 4 000 manifestants ont battu le pavé.

Les autres cortèges corréziens sont prévus pour l'après-midi, à 14h à Ussel (place Voltaire), et à 15h à Brive, (place du 14 juillet).