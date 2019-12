Réforme des retraites : suivez les manifestations de ce 10 décembre en Berry

Châteauroux, France

Alors que le mouvement de grève se poursuit massivement dans les transports publics, et à la veille de la présentatation par le premier ministre Edouard Philippe de la réforme des retraites, les syndicats ont appelé à une nouvelle journée de manifestations ce mardi 10 décembre. Dans le Berry, des rassemblements sont notamment prévus à Châteauroux et Bourges où la semaine dernière, les manifestations avaient rassemblé plusieurs milliers de personnes.

Suivez en direct les manifestations de ce mardi 10 décembre

10h25 : Les pompiers de l’aéroport de Déols sont présents dans la manifestation de Châteauroux. Jean-Michel, 14 ans de métier : « La retraite par points, j’en veux pas. On a travaillé de bonne heure et on ne veut pas que l’âge soit reculé... on se bat pour nos gamins aussi comme nos anciens pour nous. Nous n’avons pas de régime spécial donc on est pas là pour défendre notre pré-carré »

Les pompiers de l'aéroport mobilisés ce mardi © Radio France - Hugo Charpentier

10h15 : Le rendez-vous a été donné ce matin à 10 heures places de la République à Châteauroux et place Séraucourt à Bourges. A Châteauroux, alors qu'ils étaient entre 5 500 et 8000 manifestants à la semaine dernière, ils sont ce mercredi pour l'instant environ 500 selon les journalistes de France Bleu Berry présents sur place.

Les manifestants rassemblés place de la République à Châteauroux © Radio France - Hugo Charpentier