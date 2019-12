Direct - Grève du 5 décembre : suivez la manifestation contre la réforme des retraites à Guéret

Guéret, France

Top départ d'une mobilisation qui s'annonce massive contre la réforme des retraites ce jeudi ! Avec en Creuse, des perturbations sur les rails, aussi bien côté Intercités que TER. Dans les écoles aussi, ça s'annonce très compliqué, six sur dix seront fermées en Creuse. Pour les collèges et les lycées, entre 30 et 50% des profs pourraient ne pas faire classe. Au tribunal, les robes noires resteront dans les casiers, pas d'avocat ni d'audience. Les policiers, eux, appellent à faire la grève du PV, mais les urgences seront bien sûr prises en charge.

Dans les rues de Guéret, le rassemblement a débuté vers 10 heures ce jeudi matin, à l'appel de plusieurs organisations syndicales. Certains se sont organisés pour venir, avec un covoiturage par exemple organisé au départ de La Souterraine. Plus de deux mille personnes participent au rassemblement guérétois selon la police. La CGT revendique 1500 manifestants.

Dans le cortège, des drapeaux de plusieurs organisations syndicales. Des étudiants infirmiers aussi, comme l'a constaté la reporter de France Bleu Creuse.

Certains manifestants collent des affiches sur la permanence de Jean-Baptiste Moreau, le député LREM de la Creuse. © Radio France - Romane Porcon

La CGT, présente en masse ce jeudi à Guéret. © Radio France - Romane Porcon

Un millier de personnes dans les rues de Guéret © Radio France - Pierre-Antoine Lefort