DIRECT - Suivez la manifestation de ce jeudi contre la réforme des retraites en Drôme-Ardèche

Une 4ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites est organisée ce jeudi 9 janvier à l'appel de l'intersyndicale, menée par la CGT et FO. Huit manifestations sont prévues en Drôme-Ardèche.

Drôme, France

Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est organisée ce jeudi 9 janvier, la 4ème depuis le début du mouvement le 5 décembre. Huit cortèges sont prévus en Drôme-Ardèche.

10h30 : La manifestation débute à Privas et à Romans. À Privas, 1 000 manifestants ont défilé selon les syndicats, 700 selon la police. Ils étaient entre 700 et 800 le 11 décembre et jusqu'à 1 300 pour le premier jour de mobilisation, le 5 décembre. À Romans, la police a compté 150 manifestants.

À Privas, les avocats sont également mobilisés, ils se sont rassemblés sur les marches du palais de justice avant de rejoindre la manifestation contre la réforme des retraites. Les avocats drômois, qui ont déjà bloqué l'audience des référés mercredi, prévoient une nouvelle mobilisation à 13h30.

Les avocats du barreau de l'Ardèche sont aussi en grève ce jeudi. © Radio France - Timour Ozturk

11h : la manifestation débute à Tournon.

D'autres rassemblements sont prévus en Drôme-Ardèche dans l'après-midi : le départ se fera à 14h à Valence, à Montélimar, à Aubenas et au Cheylard. Les manifestants partiront à 14h30 à Davézieux.

À Annonay, les bus du réseau Babus ne circulent pas ce jeudi entre 10h30 et 16h30 en raison du mouvement social. À la SNCF, seul 1 TER sur 5 circule, avec 637 cars de substitution prévus en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans l'Éducation nationale, l'Académie de Grenoble a compté 21,4% d'enseignants grévistes au collège, 15,44% dans les lycées professionnels, 12,98% au lycée et 13,53% dans le premier degré sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes.