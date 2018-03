Entre 50 et 60 manifestants du mouvement Colère 24 et du collectif "Sauvons la vallée de la Dordogne" sont réunis ce vendredi matin, sur la ZAD, la zone à défendre à Feyrac. Ils entendent mener, pendant deux jours, le combat contre la déviation de Beynac.

Un défilé pourrait avoir lieu dans les rues de Périgueux, ce vendredi midi.

Les manifestants vont passer deux jours réunis ensemble en Dordogne © Radio France - Willy Moreau

Les manifestants entendent protester contre la déviation de Beynac © Radio France - Willy Moreau

Le mouvement "Colère 24" s'est crée il y a quelques mois sur les réseaux sociaux. Ses membres protestent contre les taxes, le gouvernement ou encore la réduction de la vitesse à 80 km/h.