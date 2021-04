DIRECT - Suivez le déplacement d'Emmanuel Macron à Montpellier

Le chef de l'État est arrivé ce lundi dans l'Hérault pour un déplacement sur le thème de la sécurité. À un an de la présidentielle, Emmanuel Macron veut défendre son bilan. Il se rend au commissariat central de Montpellier où il doit annoncer des renforts policiers. Il accompagné de son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ils doivent ensuite visiter le centre social de la CAF à la Paillade pour parler prévention et lutte contre la délinquance. Emmanuel Macron est attendu par les habitants du quartier de la Mosson, alors que la cohabitation avec les dealers est devenue invivable dans les Hauts de Massane. Alors qu'à la Cité Gély dans la nuit de vendredi 16 avril à samedi 17 avril des coups de feu ont fait un blessé grave : un homme entre la vie et la mort.

La visite en direct

11h45 : Plusieurs pancartes sont brandies par des manifestants devant le commissariat central de Montpellier. Des slogans contre le ministre de l'Intérieur, les violences policières et la loi de Sécurité globale sont lancés. Le dispositif de sécurité est toujours très important et la circulation se fait au compte-goutte autour du commissariat.

Des pancartes brandies devant le commissariat central de Montpellier où Emmanuel Macron est en visite © Radio France - Romain Berchet

11h18 : Emmanuel Macron est au commissariat central de Montpellier.

11h10 : Plusieurs dizaine de personnes sont réunies sur le trottoir en face du commissariat avant la visite du président de la République.

