DIRECT - Suivez le quatrième samedi de mobilisation des gilets jaunes dans l'Yonne

Yonne, France

Dans l'Yonne, les gilets jaunes sont "renforcés" par les motards en colère ce samedi.

9H00: Une centaine de Motards en colère de la FFMC 89 (Fédération Française des Motards en Colère 89) a quitté le parking de la Noue à Auxerre pour rejoindre Sens par l'ex RN6. Le cortège devrait s'arrêter sur les différents points occupés par les gilets jaunes.

Les motards en colère 89 ont enfilé leur gilet jaune ce samedi © Radio France - Kévin Dufrêche

Pour Didier Beaudreau, l'un des deux organisateurs de cette manifestation des motards en colère 89, "les motards en colère 89 s'étaient déclarés solidaires dès le début car tous concernés par l'augmentation des taxes et la sécurité routière. Et compte tenu de l'évolution de la situation, on a décidé d'officialiser, de montrer clairement, en faisant le tour des ronds-points, que l'on était vraiment solidaire au titre de la FFMC 89 et plus seulement en tant que citoyens."

Didier Baudreau, Motards en colère 89: "On a décidé d'officialiser notre solidarité avec le mouvement en faisant le tour des ronds-points." Copier

9H00: A Auxerre... le rond point de l'Europe, porte d'accès vers le centre-ville en venant du nord, est occupé par une vingtaine de gilets jaunes. Aucune gêne à la circulation n'est constatée.