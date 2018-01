Châteauroux

51 départements français sont toujours en vigilance orange, notamment l'Allier, la Nièvre, le Loiret et le Puy-de-Dôme. L'Indre et le Cher restent en vigilance jaune, mais en Berry aussi le vent a soufflé fort, avec des rafales enregistrées à Châteauroux à 95 km/h.

Chutes d'arbres sur les routes

Près d'Aubigny, les gendarmes nous confirment qu'un poteau téléphonique est penché sur la route entre Allogny et Vouzeron. Des branchages et des arbres se trouvent un peu partout sur les voies : par exemple entre Gargilesse et Cuzion, un arbre signalé sur la route à la sortie de Buzançais, direction Châteauroux, un arbre aussi à la sortie de Buxueil sur la D960. C'est compliqué encore entre Cluis et Aigurande, un arbre tombé dans Massay après l'église, direction Reuilly.

Trafic Intercités perturbé

Le #TER861422 (6h15) La Souterraine➡️Orléans roule avec +11 minutes. Une panne de signalisation a été détectée dans le secteur d'Argenton-sur-Creuse. Le trafic a dû être temporairement interrompu dans cette zone. — TER Centre Trafic (@TERCentreTrafic) January 3, 2018

La circulation des Intercités est aussi perturbée.Le compte Twitter Ter Centre Trafic signale plusieurs pannes de signalisation, notamment dans le secteur d'Argenton-sur-Creuse. Les Intercités 14038 (6h20) Tours-Austerlitz et 14040 (7h29) Orléans-Austerlitz, les deux trains accusaient des retards d'environ 20 minutes.

Numéro d'urgence Enedis

On le rappelle : si vous voyez des fils électriques à terre, surtout ne les toucher pas, il faut prévenir Enedis en appelant : le 09 726 750 en terminant par le numéro de votre département 18 pour le Cher et 36 pour l'Indre. Pour nous signaler vos perturbations sur les routes, appelez le standard de France Bleu Berry au 02.54.27.36.36.