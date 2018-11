DIRECT VIDÉO - Attentats du 13 novembre : suivez les commémorations à Paris et Saint-Denis

Trois ans après, un hommage national est rendu mardi aux victimes des attaques du 13 novembre 2015 avec un cortège qui reliera les six lieux des attentats jihadistes les plus meurtriers commis en France, de Saint-Denis à Paris.

Ce soir-là, neuf hommes avaient mené une série d'attaques aux abords du Stade de France de Saint-Denis et dans la capitale, à des terrasses de restaurants et dans la salle de concerts du Bataclan, faisant 130 morts et plus de 350 blessés.

Le Premier ministre Édouard Philippe et la maire de Paris Anne Hidalgo se rendent sur les lieux des différents attentats.

Les commémorations en direct vidéo

