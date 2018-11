DIRECT VIDÉO – Centenaire de la Grande Guerre : l'avant-dernière étape dans la "clairière de l'Armistice"

Compiègne, France

La semaine d’"itinérance mémorielle" d’Emmanuel Macron s’achève. Toute la semaine, le chef de l’État a parcouru les sites emblématiques de la Première Guerre mondiale, de Verdun à Notre-Dame-de-Lorette. Avant une cérémonie de clôture de ce centenaire de la Grande Guerre, à Paris, dimanche, le président de la République fait une dernière étape en forêt de Compiègne.

Regardez la cérémonie en direct

Le président de la République se rend à Rethondes pour une cérémonie franco-allemande dans la "clairière de l’Armistice" où fut également signé en 1940 par Hitler, la capitulation de la France. Emmanuel Macron y retrouvera la chancelière allemande, Angela Merkel. Une cérémonie symbolique pour représenter la réconciliation et l’amitié franco-allemande.

Rencontre avec Donald Trump le matin

Avant cela, samedi matin, Emmanuel Macron reçoit le président américain, Donald Trump, à l'Elysée pour un entretien en tête à tête à partir de 11h05, avant d'être rejoints par leurs délégations à 11h30. Melania Trump sera ensuite accueillie par Brigitte Macron et les deux couples déjeuneront ensemble. Les deux dirigeants se retrouveront dimanche matin pour la traditionnelle cérémonie du 11 novembre sous l'arc de Triomphe à Paris en présence d'une soixantaine de chefs d'Etat et de gouvernement, dont Vladimir Poutine et Angela Merkel.

Un Forum de la paix en clôture du centenaire

98 délégations étrangères au total sont conviées. Qui participeront, ensuite, à 15h, à un "Forum de Paris sur la paix" dans le Nord de Paris, à la grande halle de la Villette. Il consistera en des prises de parole, des ateliers de réflexion autour de l'ordre multilatéral.

Donald Trump en revanche se tiendra à l'écart de cette réunion où ses positions politiques et diplomatiques, bâties sur le rapport de force, la pression, le bilatéralisme, voire l'unilatéralisme, risquent fort d'être battues en brèche.