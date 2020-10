DIRECT VIDÉO - Coronavirus : le gouvernement détaille les nouvelles mesures, suivez la conférence de presse

Le gouvernement précise ce jeudi à 14h les mesures annoncées la veille par le président Emmanuel Macron concernant l'épidémie de coronavirus, dont l'instauration d'un couvre-feu nocturne dans plusieurs métropoles françaises à partir de samedi.

Le Premier ministre, Jean Castex, accompagné des ministres de la Santé, Olivier Véran, de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de l'Economie, Bruno Le Maire, et du Travail, Elisabeth Borne, détailleront ces nouvelles mesures lors d"une conférence de presse.

Suivez en direct vidéo la conférence de presse du gouvernement.

Lors d'une interview télévisée retransmise sur France 2 et TF1 mercredi soir, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'un couvre-feu dès samedi en Ile-de-France et dans les métropoles de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse. Il sera effectif de 21h à 6h pour au moins quatre semaines. Une mesure prise dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui a été rétabli mercredi par décret après avoir été imposé du 23 mars au 10 juillet.

Le président a également appelé les Français à respecter "la règle des six", à savoir limiter les rassemblements à six personnes dans la sphère privée (hors membres d'une même famille) et dans la rue. Des aides supplémentaires doivent également être détaillées par le gouvernement concernant les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. Le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, a indiqué à l'AFP que se posera "très certainement la question du financement des mesures annoncées et qui seront précisées" par le Premier ministre, en évoquant la possibilité d'amender le budget 2021 en cours d'examen au parlement. Une nouvelle "stratégie" de tests, promise par Emmanuel Macron, doit également être évoquée.