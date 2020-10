DIRECT VIDÉO - Coronavirus : suivez l'allocution d'Emmanuel Macron à partir de 20h

Le chef de l'Etat prend la parole ce mercredi soir pour annoncer de nouvelles mesures destinées à freiner la propagation du coronavirus. Un reconfinement national d'une durée de quatre semaines, c'est-à-dire jusqu'à la fin novembre, éventuellement renouvelable pourrait être annoncé. Il serait moins strict que celui de mars puisque les crèches, écoles et collèges, ainsi que des commerces essentiels, resteraient ouverts, à l'image de celui imposé en Irlande. L'incertitude demeure sur l'ouverture des lycées et des universités. Emmanuel Macron devrait aussi préciser les conditions pour l'organisation du travail, des transports et des déplacements interrégionaux, avec un possible retour de la limitation des déplacements à 100 km. Les compétitions sportives devraient pouvoir se poursuivre à huis-clos.

La moitié des 5.800 lits actuellement disponibles en France en réanimation sont occupés des malades atteints du Covid-19. L'épidémie a déjà fait plus de 35.000 morts dans le pays. Le gouvernement a fait état mardi de 288 morts à l'hôpital pour les dernières 24h00 et 235 en Ehpad sur les quatre derniers jours.

Suivez l'allocution d'Emmanuel Macron en direct (à partir de 20h)