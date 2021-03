DIRECT VIDÉO - Coronavirus : suivez l'allocution d'Emmanuel Macron (20h)

Emmanuel Macron prononce une allocution ce mercredi soir à 20h. Le président de la République fait un point sur la situation sanitaire dans le pays et doit annoncer de nouvelles mesures.

Plusieurs pistes sont envisagées comme la fermeture des écoles en avançant les vacances, étendre les mesures de freinage à d'autres départements, ou "pousser les murs" des hôpitaux en attendant l'impact des vaccinations.

Suivez l'allocution en direct

Face à cette évolution, le gouvernement a déjà décidé ces deux dernières semaines de restreindre les déplacements et de fermer certains commerces, en plus du couvre-feu national en vigueur depuis octobre, dans 19 départements avec un taux d'incidence élevé et des hôpitaux fortement sollicités.

Une pression qui augmente

Les appels au président de la République se sont néanmoins multipliés ces derniers jours en faveur d'un durcissement des restrictions pour tenter de freiner la propagation du coronavirus, certains plaidant pour la fermeture des écoles, comme la maire de Paris Anne Hidalgo, voire un confinement strict comme au printemps 2020.

Plus de 5.000 personnes atteintes du coronavirus sont désormais soignées dans des services de réanimation et leur nombre, qui dépasse le niveau de la "deuxième vague" de l'automne, ne cesse d'augmenter. La situation est particulièrement tendue en Ile-de-France, où les hôpitaux sont déjà contraints de déprogrammer en masse certaines interventions chirurgicales.