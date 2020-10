DIRECT VIDÉO - Coronavirus : suivez les nouvelles annonces du gouvernement

Face à l'accélération de l'épidémie de Covid-19 en France, le Premier ministre Jean-Castex et plusieurs autres ministres prennent la parole ce jeudi à 17 heures pour annoncer le passage d'autres départements en "zone d'alerte maximale". Suivez en direct vidéo le point presse.

Le Premier ministre Jean Castex donne un point presse ce jeudi à 17 heures pour annoncer le passage de plusieurs départements en "zone d'alerte maximale" contre le Covid-19, face à la recrudescence de l'épidémie.

Le chef du gouvernement sera accompagné du ministre de la Santé Olivier Véran, de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot et du secrétaire d'État Cédric O. De nouvelles mesures restrictives devraient être annoncées, comme de nouveaux couvre-feux dans les zones concernées.

Suivez en direct vidéo la conférence de presse.

Mercredi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait annoncé qu'un "certain nombre de départements" allaient basculer en alerte maximale, à l'issue du Conseil des ministres. Pour l'heure, le couvre-feu est en vigueur dans huit grandes métropoles (Rouen, Lille, Toulouse, Montpellier, Aix-Marseille, Saint-Étienne, Lyon et Grenoble) ainsi qu'à Paris et dans la région Île de France.

Comme dans d'autres pays voisins, les projections sont mauvaises et les courbes s'accélèrent : 26.676 nouveaux cas de Covid-19 ont été dépistés dans les dernières 24 heures, contre un peu plus de 20.000 la veille. Dans les services de réanimation, 284 nouvelles entrées ont été enregistrées, soit 2.239 personnes au total.