Direct vidéo : la cérémonie d'ouverture des Finales Nationales des Olympiades des Métiers

Jusqu'au 11 mars suivez en direct vidéo les Finales Nationales des Olympiades des Métiers depuis le parc des expositions de Bordeaux. Ce mercredi 8 mars, cérémonie d'ouverture de cette compétition à vivre en direct dès 19h.

Top départ ce mercredi soir pour les 44èmes Finales Nationales des Olympiades des Métiers avec la cérémonie d'ouverture à suivre en direct vidéo dès 19h, une soirée présentée par Eric Dagrant. Pour cette édition qui désignera les champions qui intégreront l'équipe qui représentera la France à Abu Dhabi en octobre lors de l'ultime étape mondiale, la compétition se déroule au parc des expositions de Bordeaux.

Lycées, apprentis, salariés, stagiaires, demandeurs d'emplois... ce sont près de 700 candidats qui vont participer à ces épreuves et 60 métiers en compétition.

La cérémonie d'ouverture des Olympiades des Métiers se déroule en présence de Clotilde Valter, Secrétaire d'Etat auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, chargée de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage et d'Alain Rousset, président de la région Nouvelle Aquitaine.

Les Olympiades des Métiers

► le site de la compétition à Bordeaux

► WorldSkills France