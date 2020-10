DIRECT VIDÉO - Reconfinement : Jean Castex détaille les mesures de lutte contre le coronavirus à 18h30

Télétravail massif, masque obligatoire dès 6 ans à l'école, déplacements : Jean Castex détaille ce jeudi soir les mesures de restrictions qui entreront en vigueur vendredi avec la mise en oeuvre du reconfinement national d'une durée de quatre semaines, annoncé par le chef de l'Etat. Emmanuel Macron a indiqué que les écoles, collèges et lycées resteront ouverts, que le travail pourra continuer, et que les Ehpad et maisons de retraite pourront être visités. Le gouvernement espère endiguer une deuxième vague de Covid-19 "sans doute plus meurtrière" que la première. "Un million" de Français est actuellement porteurs du nouveau coronavirus a estimé le ministre de la Santé, Olivier Véran. "Aujourd'hui, 60% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid, soit deux fois plus qu'il y a 15 jours" a précisé Jean Castex devant les députés jeudi matin.

Suivez le discours de Jean Castex sur France Bleu (à partir de 18h30)