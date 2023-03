IVG, guerre l'Algérie, engagements féministes : ce qu'il faut retenir de l'hommage national à Gisèle Halimi

Avocate, femme politique, écrivaine : Gisèle Halimi a consacré sa vie au combat pour les droits des femmes , devenant une icône féministe, qui a notamment marqué l'histoire pour avoir défendu le droit à l'avortement dans les années 1970. Emmanuel Macron lui a rendu un hommage national ce mercredi 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, au tribunal de Paris. Le Président a notamment annoncé un projet de loi pour inscrire la liberté du recours à l'IVG dans la constitution "dans les prochains mois".

L'hommage de son fils Jean-Yves Halimi

La cérémonie a débuté par la prise de parole de Jean-Yves Halimi, l’un des fils de Gisèle Halimi. "Tu rejoins au Panthéon de notre récit national, celles que j’appelais familièrement les deux Simone, De Beauvoir et Veil", a-t-il débuté. Il a ensuite retracé la lutte de sa mère contre la décolonisation et la guerre d’Algérie. Un engagement qui a valu à sa famille de nombreuses menaces de mort et une vie sous la contrainte pour Jean-Yves Halimi, enfant pendant la guerre d’Algérie.

"Ma mère aurait manifesté" aux côtés des manifestants pour les droits des femmes dans toute la France ce mercredi, a également indiqué Jean-Yves Halimi.

Jean-Yves Halimi, le fils de Gisèle Halimi, rend hommage à sa mère, ce mercredi. © Maxppp - Michel Euler

Emmanuel Macron salue ses engagements dès le plus jeune âge

Ensuite, pour débuter son discours, Emmanuel Macron a retracé la vie, engagée depuis son plus jeune âge, de Gisèle Halimi. Elle "s'est battue pour avoir le droit de lire des livres et de faire des études", a rappelé le président. Il a également rappelé, en ce 8 mars, qu'enfant, elle s'était battue pour ne pas avoir à effectuer les tâches ménagères auxquelles ses frères échappaient.

"La guerre d’Algérie doit maintenant prendre toute sa place dans notre mémoire"

Emmanuel Macron a aussi évoqué les combats de l'avocate pour la décolonisation et contre la guerre d'Algérie. Il a notamment parlé de Djambili Boupacha, militante du FLN que l’avocate a défendue en 1960. "L’humiliation, la torture, le viol, l’avaient accablée", a-t-il affirmé. "Gisèle Halimi a porté la cause de l’indépendance algérienne. La guerre d’Algérie doit maintenant prendre toute sa place dans notre mémoire, ici en France, et en Algérie", a-t-il affirmé.

L'engagement pour le droit à l'avortement salué par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a également rendu hommage à l'engagement de Gisèle Halimi pour le droit à l'avortement, notamment lors du procès de 1972, lors duquel Gisèle Halimi avait défendu la victime mineure d'un viol qui avait eu recours à l'avortement, et avait été dénoncée par son violeur. Elle avait ainsi ouvert la voie à la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse.

Un projet de loi "dans les prochains mois" pour inscrire "la liberté" de recourir à l'IVG dans la constitution

Emmanuel Macron a ainsi évoqué l'inscription dans la constitution de la "liberté" à recourir à l'avortement, et annoncé un projet de loi "dans les prochains mois". "Je veux aujourd’hui que la force de ce message nous aide à changer notre Constitution afin de graver la liberté des femmes à recourir à l’interruption volontaire de grossesse pour assurer solennellement que rien ne pourra entraver ou défaire ce qui sera ainsi irréversible", a déclaré le président.

"Liberté" ou "droit" à l'avortement ?

Mais le terme "liberté" pour le recours à l'avortement, plutôt que "droit", n'est pas choisi au hasard : début février, le Sénat a voté pour l'inscription dans la constitution de la "liberté de la femme" de recourir à l'IVG. Les sénateurs ont ainsi reformulé le texte venu des députés de l'Assemblée, qui faisait initialement référence à un "droit", qui induirait la nécessité pour l'Etat de tout faire pour faire appliquer ce droit.

Pour être inscrit dans la constitution, l'accès à l'IVG doit faire l'objet d'une proposition de loi qui doit être approuvée dans des termes identiques par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Ensuite, la proposition de loi doit être soumise à référendum.

Interrogée dans la foulée sur la chaîne de télévision franceinfo, la sénatrice EELV Mélanie Vogel a salué une avancée féministe. Mais l’élue a demandé à ce que soit inscrit dans la Constitution "le droit à l’IVG" et non " la liberté" d’y recourir, afin de rendre toute remise en cause du droit à l’avortement inconstitutionnelle.

Un hommage qui suscite la polémique

L'hommage présidentiel à l'icône féministe, plus de deux ans et demi après sa mort, a aussi suscité la polémique.

Si le fils aîné de Gisèle Halimi, Jean-Yves Halimi, a pris la parole, un autre de ses fils, le journaliste Serge Halimi, n'y a pas participé. Il déplore cette cérémonie "alors que le pays est mobilisé contre une réforme des retraites extrêmement injuste", notamment pour les femmes, estimant que sa mère l'aurait combattue.

Même boycott pour Violaine Lucas, présidente de l'association "Choisir la cause des femmes" cofondée par Gisèle Halimi en 1971, qui dénonce une "instrumentalisation politique". "Ce procès qui est fait n'engage que ses auteurs", a répondu un conseiller d'Emmanuel Macron.

Gisèle Halimi au Panthéon, une question toujours en suspens

L'Elysée a également tenté de rassurer ceux qui redoutent que cet hommage national enterre les espoirs d'entrée au Panthéon de Gisèle Halimi. L'étude du dossier est toujours "en cours", a observé un conseiller.

Une icône du féminisme

Décédée le 28 juillet 2020 à 93 ans, Gisèle Halimi avait dénoncé l'usage de la torture par les militaires français pendant la guerre d'Algérie, ce qui lui avait valu une arrestation et une brève détention.

En 1972, lors d'un procès retentissant à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, elle avait obtenu la relaxe d'une mineure poursuivie pour avortement après avoir été victime d'un viol, ouvrant la voie à la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Élue députée en 1981, elle avait poursuivi ce combat à l'Assemblée nationale, cette fois pour le remboursement de l'IVG, finalement voté en 1982.