DIRECT VIDÉO - Suivez le discours d'Emmanuel Macron sur les "séparatismes" à partir de 10h30

Emmanuel Macron doit dévoiler ce vendredi son plan d'action pour mieux protéger la République contre les "séparatismes" depuis Les Mureaux (Yvelines), une ville de 30.000 habitants à une quarantaine de km de Paris, souvent donnée en exemple pour ses initiatives en faveur du "vivre ensemble". Accompagné de six ministres, le chef de l'État devrait notamment annoncer un renforcement et une modification, de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État, dont certains articles sont jugés obsolètes. Il sera notamment prévu "des clauses anti-putsch" afin d'éviter toute prise de contrôle inopinée d'un prédicateur radical dans un lieu de culte.

Le projet de loi portant sur les séparatismes sera présenté début décembre en Conseil des ministres, après avoir été soumis aux représentants des cultes, puis discuté au Parlement au premier semestre 2021.

