DIRECT VIDÉO : suivez les obsèques de Bernard Tapie à Marseille

Après l'hommage populaire des Marseillais au stade Vélodrome ce jeudi, les obsèques de Bernard Tapie, se déroulent à 11 heures ce vendredi en la cathédrale de la Major, la cathédrale Sainte-Marie Majeure, à Marseille. La messe sera célébrée par l'archevêque de Marseille, Mgr Jean-Marc Aveline. Le "Boss", son surnom dans la cité phocéenne depuis qu'il a porté l'Olympique de Marseille au sommet de l'Europe en 1993, avec la première et seule Ligue des champions du football français, sera ensuite inhumé au cimetière de Mazargues, dans le 9e arrondissement, dans les quartiers sud de la ville.

Bernard Tapie, ancien député et conseiller général des Bouches-du-Rhône, patron de l'OM de 1986 à 1994, est mort le dimanche 3 octobre des suites d'un cancer à l'âge de 78 ans. Il voulait être enterré à Marseille, "sa ville de cœur", comme l'a révélé sa famille dans le communiqué annonçant son décès.

Suivez le direct

10h10. Sur le Vieux-Port, on scande "Tapie, Tapie". Il y a "une ambiance de stade" relèvent les reporters de France Bleu Provence sur place. Le cortège funèbre s'élance vers la cathédrale de la Major qui a ouvert ses portes. Des Marseillais entrent dans la cathédrale comme Fatima. "Moi, je suis musulmane pour la première fois de ma vie, je rentre dans une église et je le fait exceptionnellement par amour pour Bernard Tapie. J'ai laissé un mot dans le livre de condoléances. Un message qui tient énormément à cœur, c'est celui de l'acharnement de se battre contre l'injustice. Je lui souhaite le meilleur du monde là haut, car c'était un homme exceptionnel. Ce n'est pas qu'un boss, c'est un héros, vraiment. Et bravo pour son acharnement. Il nous a laissé l'exemple de se battre."

10h. Les obsèques de Bernard Tapie seront célébrées dans une heure en la cathédrale de la Major. Parmi les invités annoncés, il y a Basile Boli, auteur du but contre l'AC Milan le 26 mai 1993 qui a donné la victoire à l'OM en finale de la Ligue des Champions.Il y aura aussi l'actuel président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, le président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, ou encore Christophe Castaner, Jean-Louis Borloo, Roseline Bachelot, Samia Ghali, Martine Vassal etc.

9h50. Le cortège funèbre devrait s'élancer dans 25 minutes depuis l’ombrière du Vieux-Port où 500 personnes sont déjà réunies. Les gens s'enlacent. Gilles est par exemple venu avec toute sa famille depuis Arles : "Bernard Tapie, c'est quelqu'un qui nous a accompagnés. Il nous a fait passer beaucoup de bon temps. C'est quelqu'un qu'on a à l'intérieur de nous. Après les obsèques, on rentrera à la maison avec beaucoup de tristesse".

9h40. La cathédrale de la Major ouvre. Le public et les personnalités désirant assister à la messe d’obsèques à 11h vont commencer à s'installer. La jauge autorisée dans la cathédrale est de 1.000 personnes.

Des centaines de Marseillais sont réunis sur le Vieux-Port où flotte le portrait de Bernard Tapie. Parmi eux, il y a Olivier en tenue officielle du supporter de l'OM. "Bernard Tapie nous a donné que du bonheur, dix années de bonheur. C'est normal qu'on lui rendre hommage".

9h30. Bonjour et bienvenue dans ce direct. Les Marseillais et tous ceux qui souhaitent rendre un dernier hommage à Bernard Tapie se rassemblent sous l'ombrière du Vieux-Port. Ils portent une tenue noire et une écharpe aux couleurs olympiennes, bleu et blanc, comme l'avaient souhaité les groupes de supporters de l'Olympique de Marseille et la famille Tapie.

Ces personnes vont former un cortège pour suivre le convoi funéraire en direction de la Cathédrale de la Major où seront célébrées les obsèques de l'ancien député, conseiller général des Bouches-du-Rhône et président de l'OM. La cathédrale est situé, à vol d'oiseau, à un peu moins de deux kilomètres du Vieux Port.

Attention, en raison des obsèques de Bernard Tapie, des restrictions de circulation et de stationnement sont mises en place. Le secteur de Mazargues est aussi concerné ainsi que les itinéraires de bus de la RTM.