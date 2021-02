Le directeur de SciencesPo Paris démissionne, mis en cause dans l'affaire Duhamel

Le directeur de Sciences Po Paris démissionne : Frédéric Mion l'a fait savoir ce mardi soir dans une lettre aux enseignants et étudiants de l'établissement. Il était mis en cause dans l'affaire Duhamel, accusé d'avoir été au courant des accusations d'inceste contre lui dès 2019.

Le directeur de Sciences Po démissionne de son poste : mis en cause dans l'affaire Duhamel, ancien dirigeant de l'établissement accusé d'inceste par Camille Kouchner, il était sous pression depuis plusieurs jours. Une manifestation du collectif féministe Garçes, en présence d'élues parisiennes, avait d'ailleurs eu lieu ce lundi devant l'établissement à Paris.

"J'ai trop de considération pour les hommes et les femmes qui servent notre école avec talent et passion pour accepter que leur action puisse être affectée par mes décisions, écrit Frédéric Mion ce mardi dans une lettre aux enseignants et étudiants de l'école. C’est pourquoi j’ai décidé de présenter ma démission aux membres de nos conseils et à la Ministre de l’enseignement supérieur. J’espère qu’elle permettra le retour à la sérénité si nécessaire au travail de toutes et de tous."

Inspection diligentée à Sciences Po

Frédéric Mion avait reconnu dans Le Monde avoir été informé dès 2019 des accusations d'inceste portées contre Olivier Duhamel, ex-dirigeant de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, l'institution qui chapeaute SciencesPo Paris. Le ministère de l'Enseignement supérieur avait diligenté mi-janvier une inspection au sein de l'établissement pour établir les "responsabilités" et d'"éventuelles failles".

_"_Le rapport provisoire de cette inspection, qui m’a été adressé ce jour, confirme qu’aucun système de silence concerté ou de complaisance n’a existé au sein de notre établissement, indique Frédéric Mion. Il ne désigne aucun manquement dans la manière dont l’établissement a traité cette affaire et aucune défaillance dans notre gouvernance."