Direction les Jeux Olympiques de Tokyo pour le compétiteur en BMX vauclusien, Sylvain André

Le champion du monde 2018 de BMX, Sylvain André, ne stresse pas vraiment pour ses premiers jeux olympiques en tant que titulaire. "Ce sont des pistes similaires à celles des championnats du monde. Ce sont les mêmes personnes qu'on croise en compétition" explique celui qui part ce samedi pour Tokyo. "Pas de quoi en faire toute une montagne, ça reste une course de vélo" relativise le Cavaillonnais d'origine qui espère "être sur le podium."

Un public absent des gradins

Aucun public ne pourra assister aux épreuves de BMX les 29 et 30 juillet prochains. "On s'y attendait. C'est dommage qu'on ne puisse pas amener notre famille sur place. Si eux ne sont pas là, qu'il y ait un public japonais ou pas ça ne change pas grand chose. _On mettra la musique un peu plus fort_" ironise Sylvain André.