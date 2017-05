Direction les Philippines pour les Pompiers de l'urgence internationale

Après l'envoi d'une ambulance il y a plusieurs mois aux Philippines, des Pompiers de l'urgence internationale viennent de quitter Limoges à leur tour pour rejoindre l'archipel du sud-est de l'Asie. Ils ont pour mission d'aller former les équipes de secours sur place.

5 membres des Pompiers de l'urgence internationale, l'ONG basée à Limoges sont partis ce vendredi soir de Limoges pour les Philippines et plus précisément pour l'île de Samar où ils ont tissé des liens étroits après être intervenus lors du terrible typhon de 2013.

"Envoyer une ambulance, çà ne suffit pas il faut leur apprendre à l'utiliser", Philippe Besson le président de l'association

Mais cette fois ce n'est pas pour porter secours aux sinistrés qu'ils se rendent là bas mais pour former les pompiers locaux et surtout leur apprendre à utiliser au mieux l'ambulance qu'ils ont envoyée là bas il y a quelques mois. Une ambulance qui est le seul véhicule du genre sur l'île " On va les former à la prise en charge des victimes en tenant compte de tous les cas de figure qu'ils peuvent rencontrer : accidents de la route , de deux roues nombreux là bas, la prise en charge d'une femme sur le point d'accoucher et on leur amène leur premier défibrillateur**,** mais on va aussi les former à l'utilisation des matériels de perfusion" explique Philippe Besson le président des Pompiers de l'urgence internationale. " On ne veut pas se contenter d'envoyer du matériel pour se donner bonne conscience mais on veut aussi aider à les utiliser "

L'association limougeaude qui intervient sous l'égide de l'ONU aprés des catastrophes naturelles comme à Haïti ou plus récemment à Madagascar consacre une grande partie de son activité à la formation des secours dans des contrées lointaines et qui souvent n'ont presque rien.