Temps de repos des militaires : des associations professionnelles en colère contre Emmanuel Macron

C'est une information lâchée par le chef de l'État mercredi dernier, lors d'un discours sur la sécurité : la France n'appliquera pas une directive européenne qui encadre le temps d'activité et de repos des militaires. Une décision dénoncée par les associations professionnelles.

Les relations d'Emmanuel Macron avec les militaires étaient déjà tendues, à cause notamment du conflit sur le budget de la Défense, qui avait poussé, en juillet, le chef d'état-major des armées à démissionner. Le chef de l''État s'attire à nouveau leurs foudres, à cause d'une déclaration dans son discours de mercredi dernier sur la sécurité intérieure. Emmanuel Macron a en effet annoncé que la France n'appliquerait ni dans les armées, ni dans la gendarmerie, une directive européenne encadrant temps d'activité et de repos.

Adoptée en 2003, elle fixe des seuils à ne pas dépasser hors opérations extérieures ou de guerre : par exemple, un repos minimal de onze heures consécutives par tranches de 24 heures, et une durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures. "Ma détermination est complète pour que aussi bien la gendarmerie que le ministère des Armées ne soient pas concernés par la directive bien connue", a déclaré le président de la République.

Comme tout être humain, on a besoin de dormir." - Frédéric Le Louette, président de l'association professionnelle de gendarmes GendXXI

Frédéric Le Louette, président de l'association professionnelle de gendarmes GendXXI, a réagi sur franceinfo ce lundi : Emmanuel Macron "ne peut pas rejeter les règles européennes, qui sont supranationales, d'un revers de la main." GendXXI avait d'ailleurs déposé plainte en janvier 2016 devant la Commission européenne sur le sujet. "On souhaite que quand il ne se passe rien de spécial, on puisse récupérer nos temps de repos. Comme tout être humain, on a besoin de dormir", poursuit-il. Certes, il y a la menace terroriste, mais "quand il y a une montée en puissance, un phénomène d'importance, là évidemment on est corvéables à merci, on doit être disponibles, c'est normal, c'est notre coeur de métier", précise Frédéric Le Louette.

Même son de cloche du côté de l'association ADEFDROMIL de défense des droits des militaires. Son président, Jacques Bessy, a affirmé à l'AFP qu'il jugeait "scandaleuse" la décision présidentielle. "Sans compensations sérieuses telles que le compte épargne temps, il y aura des problèmes", prévient-il.

En revanche, du côté de la hiérarchie, le général Jean-Pierre Bosser, chef de l'armée de Terre, s'est réjoui de cette non-mise en oeuvre. Cette directive, "imaginée en 2003 alors qu'on ne connaissait pas les menaces que l'on connaît aujourd'hui sur le territoire national", aurait mis "sous forte contrainte les armées au plan des effectifs".