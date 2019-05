Directives anticipées: le témoignage d'une Landaise

L'histoire de Vincent Lambert met en lumière l'importance des directives anticipées. Depuis 2005 et la loi Léonetti, cette démarche est possible mais très peu de Français y pensent. Patricia a 51 ans. Cette Montoise, en récidive d'un cancer, a rédigé ses directives il y a deux mois. Elle témoigne.

Mont-de-Marsan, Landes, France

France bleu Gascogne : Pourquoi avez-vous rédigé vos directives anticipées?

Patricia: Je n'ai pas envie qu'il y ait de bataille autour de moi. Et donc j'en ai parlé au psychologue qui me suit dans le cadre de mon cancer à l'hôpital Layné. C'est lui qui m'a dit- si vous voulez, vous pouvez faire des directives anticipées. Vous les téléchargez et vous dites ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous les transmettez à votre médecin. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai téléchargé le document sur le site du Ministère de la Santé. J'ai pesé le pour et le contre de tout ce que je prenais comme décision. Quand mon compagnon est rentré du travail le soir, on a mangé puis après j'ai dit : "J'ai pris ces décisions. Je t'ai nommé comme personne de confiance. Tu signes. J'ai besoin de toi pour que tu puisses me protéger et respecter mes choix. Faire respecter mes choix."

Je sais que ça grincera des dents mais voilà, c'est mon choix. Ce sont mes décisions. Moi je suis en récidive. Il y a des moments de tristesse, des moments où je pleure. Mais je suis soulagée. Il n'y aura pas cette querelle. Je veux pouvoir partir en paix.

Est-ce qu'il y avait urgence à le faire?

Oui. En un après-midi, c'était fait. Un jour où ma maman était chez moi, j'ai eu un coup de fil pour une convention obsèques. Et ma maman m'a dit: "j'espère que tu feras çi, que tu feras ça." Quelques jours plus tard, j'avais rendez-vous avec mon psychologue, il a vu que je n'étais pas bien. Je lui ai expliqué la situation et c'est là qu'il m'a parlé des directives anticipées. Cet entretien avec lui m'a beaucoup aidée à y voir plus clair, à savoir ce que je voulais vraiment et ce que je ne voulais pas. Ce que j'étais prête à accepter et à faire accepter à ma famille aussi.

Vous avez désigné votre compagnon comme personne de confiance. C'est une sacrée responsabilité pour lui.

C'est vrai que c'est très très compliqué pour lui. Il m'a dit :"Tu te rends compte, c'est moi qui vais devoir faire face à ta famille, à ta maman, à tes sœurs, à ton frère, à tes enfants. C'est moi qui vais avoir cette responsabilité-là." J'ai dit: "oui mais je te fais confiance. Tu me connais, tu sais comment je suis et je sais que tu es capable de les faire respecter et je compte sur toi pour les faire respecter."

L'affaire Lambert et ses nombreux rebondissements vous conforte dans votre décision?

Un accident peut arriver n'importe quand, en sortant de la radio, en traversant la route. Je ne comprends pas que ce ne soit pas une obligation de faire ses directives. On a une carte vitale à partir de 16 ans. Quand on la reçoit, on devrait avoir un document expliquant la démarche. Faites vos directives anticipées, soit avec votre médecin, soit avec votre entourage. Que s'il vous arrive quelque chose, vous soyez protégé et tranquille