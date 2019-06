Discorde autour des deux fauteuils publics de la place des études à Avignon

Avignon, France

A Avignon, alors que la place des études, fraîchement rénovée et réaménagée, doit être inaugurée ce vendredi soir à 18 h, des habitants élèvent leurs voix contre l'installation d'un mobilier urbain et d'une place trop bétonnée à leurs yeux. Deux fauteuils viennent d'être scellés au pied d'un arbre, à côté du théâtre l'étincelle. Une vingtaine de riverains s'est montée en collectif et a envoyé une pétition à la mairie pour s'y opposer. Ils expliquent craindre des nuisances sonores surtout la nuit. Ils expliquent aussi avoir donné leur avis sur le réaménagement du secteur en amont et qu'il n'a pas été pris en compte.

"On avait proposé l'aménagement d'un jardin arabo-andalou luxuriant. On se retrouve avec du béton et des poubelles".

Jean François Grimal le porte parole du collectif ne décolère pas. Son mécontentement serait à la hauteur de sa déception. Il assure que les habitants ont travaillé pendant deux ans pour proposer au vote dans le budget participatif un projet de réaménagement de la place qui leur ressemble. "On avait proposé l'aménagement d'un jardin arabo-andalou luxuriant. On se retrouve avec du béton et des poubelles". Jean-François Grimal craint maintenant comme d'autres voisins des nuisances sonores, surtout la nuit.

La mairie, qui n'a pas repoussé l'installation des fauteuils, répond que ce chantier a été fait dans le prolongement de la réhabilitation du quartier de la Bonneterie. Dans la rue de la Bonneterie justement et place des Halles de nombreux bancs et fauteuils ont aussi été installés. Elle assure aussi que la police réagira si la situation se dégrade.

un quartier divisé sur la question

Une autre partie des habitants du quartier témoigne quand à elle de son enthousiasme face à la réhabilitation de leurs rues. Des parcelles ont été végétalisées, jusque devant la porte de volontaires. Un riverain s'est par exemple engagé auprès de la mairie à arroser les plantes devant chez lui. Les trottoirs ont disparu et le revêtement a été complètement rénové. Des arbres ont été plantés pour ombrager la place. "_Les fauteuils permettront"_selon eux "aux personnes âgées et familles de se reposer ou de prendre le frais le soir, comme le font encore les anciens ou comme ils le faisaient avec leurs grands-parents."

Un bac végétalisé devant un habitant volontaire © Radio France - Marie-Audrey Lavaud