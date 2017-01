Discothèques incendiées, le Milk et le Heat rouvrent ce jeudi soir à Saint-Jean-de-Védas

Le complexe Le Paladium, qui abritait deux boîtes de nuit et un restaurant musical avenue Raymond Dugrand à Montpellier (Hérault) avait brûlé dans la nuit du 12 au 13 septembre dernier. Le complexe rouvre ses portes ce jeudi soir mais dans un autre endroit et de manière définitive.

Dans la nuit du 12 au 13 septembre dernier, deux célèbres discothèques de Montpellier : le Milk et le Heat Club ainsi que le restaurant musical le Folie's situés avenue Raymond Dugrand étaient ravagés par les flammes.

2000 m2 détruits heureusement sans faire de victimes. Cette nuit là les deux clubs et le restaurant étaient fermés. Le feu était parti du Milk et s'était propagé. Sur son origine volontaire il y a peu de doute, des traces d'effraction ont été constatées. L'enquête se poursuit.

Les travaux envisagés au départ n'ont jamais commencé, sur le site il y a toujours un tas de cendres et de gravats et ils ne commenceront jamais car le déménagement à Saint-Jean-de-Védas est définitif.

Quatre mois après ce sinistre les deux clubs qui n'ont pas changé de nom et le restaurant rebaptisé "Le Splendid" rouvrent donc au Colisée dans la zac du Mas de Gril à Saint-Jean-de-Védas près de l'autoroute A9 et de la ligne de tramway numéro 2.

Des salariés impatients de reprendre

Cette réouverture est une bonne nouvelle pour les fêtards mais aussi pour le personnel qui était au chômage technique et qui va pouvoir retravailler.

Le nouveau complexe est un peu plus grand, plus moderne, les gérants ont investi dans la décoration, la lumière et le son.

Bien que concurrents les trois établissements ont choisi de redémarrer ensemble par solidarité.

Ce jeudi soir près de 3000 personnes sont attendues dans les trois établissements.

Le Heat Club propose ce jeudi soir un Grand Opening worlwild music by DJ R'An ( DJ de l'artiste international auteur du tube "Danza Kuduro" Lucenzo