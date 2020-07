Discothèques : les professionnels du monde de la nuit manifestent à Paris

Les patrons de discothèques alertent depuis plusieurs semaines sur les difficultés économiques qu'ils rencontrent, après quatre mois de fermeture. Ce dimanche, ils se rassemblent à Paris devant le ministère de la Santé pour interpeller le gouvernement. Sur Facebook, 3 700 personnes se disent intéressées par l'événement, des professionnels venus de toute la France devraient être présents.

Et pour cause, les professionnels du monde de la nuit espéraient voir enfin le bout du tunnel. Mais ce mercredi le ministre de la santé Olivier Véran a pris la parole à l'Assemblée nationale pour annoncer la prolongation des fermetures des discothèques tout l'été. Une douche froide pour Pierre Couchon, propriétaire du Blue Note à Chabeuil dans la Drôme. "J'aimerais qu'il y ait un peu d'égalité entre les professions ! Pourquoi les bars et restaurants sont rouverts et pas nous ? Il me semble que le virus ne se réveille aux heures d'ouverture des discothèques.", peste-t-il.

Comme tant d'autres, Pierre Couchon répète depuis plusieurs semaines que les patrons de discothèques sont "capables de s'organiser pour accueillir du public en toute sécurité". Avec la manifestation ce dimanche, il espère que le gouvernement changera de position.

Franck Mesona, le patron du Seven, une boîte de nuit à Saint-Péray en Ardèche, conçoit la prolongation des fermetures, "notre but n'est pas de mettre des jeunes en danger", dit-il. En revanche, il attend toujours des aides de l'Eta_t_. "Il faut que l'Etat nous accompagne ! On veut juste le minimum, pour qu'on arrête de creuser notre tombe. Aucune entreprise ne peut survivre en restant fermée pendant six mois", déplore-t-il.

Le rassemblement parisien est prévu ce dimanche dès 15h devant le ministère de la Santé. Les clients des discothèques sont également invités à s'y rendre, avec des enceintes portables et des t-shirts blancs, pour attirer l'attention.