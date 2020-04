Discours d'Emmanuel Macron : "Le président, chantre du libéralisme économique semble amorcer une conversion"

Emmanuel Macron a annoncé ce lundi soir la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai, soit 4 semaines supplémentaires. Le président a également annoncé à cette date la réouverture progressive des crèches, écoles, collèges et lycées. "L'épidémie commence à marquer le pas" et "l'espoir renaît", a souligné Emmanuel Macron, tout en reconnaissant que la France n'était "à l'évidence pas assez préparée" à la pandémie. A parti du 11 mai le déconfinement sera progressif selon des modalités qui restent à préciser.

En Dordogne Daniel Garrigue, le maire divers-droite de Bergerac, estime qu'il était nécessaire et prudent de prolonger de 4 semaines ce confinement. Il retient aussi la volonté du Président de changer de modèle de société : "Il a évoqué tous les sujets sur lesquels se sont exprimées nos faiblesses : notre système de santé, l'absence de masques ..."

J'ai eu une certaine satisfaction en entendant Emmanuel Macron, chantre du libéralisme économique et de la mondialisation, nous parler d'indépendance, de planification et de réduction des inégalités

En Gironde Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, estime que le président a fait le bon choix pour préserver la santé des français mais il attend de voir les mesures économiques qui seront prises pour accompagner le déconfinement.

Plus le temps dur et plus la situation économique et l'emploi sont menacés. Le 11 mai c'est une question de santé publique. L'après 11 mai ce sera une question de reprise d'activité