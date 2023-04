Discrimination capillaire ? Les gardois de plus en plus séduits par la greffe de cheveux

Un député Liot de Guadeloupe, Olivier Serva, prépare une proposition de loi qui va .. décoiffer. Lui-même ayant souffert de sa calvitie, il espère déposer une proposition de loi pour "lutter contre toutes formes de discriminations liées à la texture, la longueur, la couleur et la coupe des cheveux", comme il l'explique ce mercredi dans les colonnes du Parisien. Les calvities, mais aussi les cheveux lisses ou crépus en particulier : pas toujours facile à porter face à certains regards portés encore aujourd'hui dans notre société. Ainsi, selon une étude menée aux Etats-Unis, les cheveux de femmes "afrodescendantes" sont "deux fois et demi susceptibles d'être perçus comme non-professionnels", ce qui pousse les femmes à les lisser pour mieux se conformer à une "demande".

ⓘ Publicité

Alors, la calvitie est-elle parfois encore un obstacle à l'embauche ? L'estime de soi compte beaucoup, évidemment. Mais une réalité : dans le Gard de plus de plus d'hommes sautent le pas, et tentent la greffe de cheveux.

loading