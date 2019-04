Discriminations dans le sport : des maux à combattre dès l'enfance en Bourgogne

Dijon, France

Racisme, homophobie et sexisme : le sport n'est pas toujours un milieu tendre. Le 24 mars dernier, l'un des membres du public du Stade Dijonnais a insulté un joueur de l'équipe d'en face. L'individu n'est pas identifié, le Stade Dijonnais était convoqué ce mardi devant la commission de discipline de la Fédération française de rugby, qui devrait délibérer au cours de la semaine prochaine.

Et justement hier, 400 élèves de primaire venus de toute la région était réunis pour le "Congrès des sports de l'Usep" au Palais des Sports de Dijon, pour des ateliers sportifs et des débats sur le vivre en ensemble. Vous verrez que les enfants n'échappent pas à la dureté des mots.

Un acte condamné par l'entraîneur du club de rugby dijonnais, mais qui n'est malheureusement pas isolé

L'un des joueurs du Rugby Club Hyères Carqueiranne La Crau a reçu une insulte raciste de la part d'un des membres du public du Stade Dijonnais lors d'une rencontre au Stade Bourillot ce 24 mars. L'individu n'est pas identifié et aucune image n'existe, seuls les témoins peuvent parler. Les faits ont été rapportés au club. L'entraîneur Renaud Gourdon semble résigné face à ce genre de violences verbales finalement fréquentes, qui "ne correspondent pas du tout au valeur de mixité et tolérance du club, et du rugby, sport d'équipe par excellence".

"Là c'est arrivé au bord du terrain à Dijon mais tous les week-ends on se déplace et on entend des choses... On a pas envie de donner d'importance à ces personnes qui n'en valent pas la peine. Parfois les mots sont plus forts qu'un coup de poing. C'est pas tolérable et pas excusable" - Renaud Gourdon, entraîneur du stade dijonnais

S'il pouvait identifier l'individu, il ferait "tout pour le suspendre du stade," nous a-t-il encore expliqué.

Renaud Gourdon, manager général du stade dijonnais © Radio France - Sophie Allemand

"C'est choquant, tous les week-ends on entend des choses" - Renaud Gourdon

Le congrès des enfants de l'Usep : des discriminations à combattre dès l'enfance

L'objectif de ce congrès qui a réuni 400 enfants à Dijon ce mardi est aussi de débattre et de répandre un bon esprit sportif, de permettre à tous et toutes de faire du sport, ensemble et sans préjugés.

80 ans #USEP 400 écoliers de la région #BFC réunis à #Dijon ont participé à des activités sportives et à des débats citoyens toute la journée. Un #CongreEnfants pour apprendre le processus démocratique, grâce au vécu sportif et associatif @acbesancon@AcademieDijon@21Dsdenpic.twitter.com/QqmjdNBbD2 — DSDEN 21 (@21Dsden) April 9, 2019

Deux copains : Téo et Javier, 10 ans. Ils ont déjà reçu des insultes comme "Ta mère" ou des insultes racistes en sport © Radio France - Sophie Allemand

Témoignages : les enfants aussi peuvent recevoir des remarques dures aux abords des stades et salles de sport

Angèle et Ninon, CM2, doivent parfois jouer des coudes pour faire du foot face aux garçons © Radio France - Sophie Allemand

Pourquoi surtout en sport ? "Disons qu'en sport, on attend beaucoup par rapport aux résultats" - Hélène Grappin, est déléguée Usep Jura

Pour une insulte dans un stade, un supporter peut déjà encourir la suspension de stade, ainsi que la peine encourue pour une injure raciste en public soit un an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.