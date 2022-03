Discriminations : la Défenseure des droits publie un guide sur les droits des femmes enceintes au travail

La Défenseure des droits publie, ce lundi, un guide de 40 pages pour informer les femmes enceintes et les jeunes mamans sur leurs droits, notamment au travail. Le but est de lutter contre les discriminations qui entourent la grossesse, avant et après la naissance de l'enfant.

La Défenseure des droits publie ce lundi un guide sur les droits des femmes enceintes dans le milieu du travail, pour lutter contre les discriminations pendant la grossesse et après l'accouchement, relate franceinfo.

La grossesse et la maternité, troisième motif de discrimination cité par les femmes

La grossesse et la maternité sont le troisième motif de discrimination cité par les femmes, selon le 10ème baromètre de la Défenseure des droits. Claire Hédon rappelle également qu'en 2021, "plus de 3,2% des saisines enregistrées par le Défenseur des droits en matière de discriminations avaient pour motif la grossesse. En emploi privé, ce taux est de 2%".

Des explications pour repérer les fromes de discrimination liées à la maternité

Ce guide de 40 pages explique les formes de discriminations en raison de la grossesse qui existent (discrimination directe, indirecte, harcèlement), et rappelle le droit français, européen et international sur les discriminations en raison de la grossesse. Le guide donne également des outils et conseils pour pouvoir rassembler des preuves de ces discriminations, et explique notamment l'encadrement légal du retour au travail et les promotions auxquelles a droit la salariée.

Encore trop de femmes enceintes pas embauchées, ou qui ne retrouvent pas leur poste après la grossesse

"Nous rendons encore un nombre trop important de décisions où des femmes ne sont pas embauchées en raison de leur état de grossesse, ne retrouvent pas leur poste au retour de leur congé maternité, ou dont la période d'essai est rompue car elles sont enceintes. C'est sidérant et illégal. Les discriminations sont considérables. Beaucoup de monde peut être concerné par ce guide juridique", explique Claire Hédon dans son communiqué.

Un droit très protecteur, mais méconnu

Claire Hédon note que "la protection de la maternité au travail est l'une des plus anciennes normes internationales [et que] c'est parfois une méconnaissance à la fois des victimes, mais aussi des employeurs, de ce droit extrêmement protecteur qui conduit à la pérennisation des discriminations en raison de la grossesse".

Le guide "réaffirme qu'une femme ne peut pas se voir refuser une offre d'emploi, une promotion ou se faire licencier à cause de sa grossesse [et que] cette protection se prolonge après sa grossesse et la naissance de son enfant". Elle précise qu'après la naissance de l'enfant, la femme "a le droit notamment de retrouver en priorité son poste ou en cas d’impossibilité un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente, ce qui trop souvent n’est pas aujourd’hui le cas".