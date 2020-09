Disparition d'Annie Cordy : "elle ne montrait jamais ses failles", confie son ami Jean-Pierre Pasqualini

Après la mort d'Annie Cordy à 92 ans ce vendredi, le journaliste musical et directeur des programmes de Mélody TV, Jean-Pierre Pasqualini lui rend hommage. Il était très proche de la reine du music-hall.

Il était son ami depuis des années : Jean-Pierre Pasqualini, le journaliste musical et directeur des programmes de Mélody TV, a confié son émotion ce samedi matin sur France Bleu Besançon, après la mort d'Annie Cordy. La chanteuse belge, légende du music-hall, s'est éteinte vendredi à l'âge de 92 ans. Le journaliste l'a bien connue. "Je l'appelais le bunker, ça la faisait rire, elle n'aimait pas ça." C'était une artiste et comme tous les artistes, elle avait des failles, confie Jean-Pierre Pasqualini. "C'est dans ses failles qu'on trouve l'inspiration."

"Quand elle évoquait sa mère, elle avait les larmes au yeux"

Annie Cordy, c'était avant tout une grande sensible, raconte Jean-Pierre Pasqualini. "Elle avait souffert dans sa jeunesse, elle avait perdu sa maman, quand on lui a demandé pour ses 90 ans en 2018 de venir sur la grande place de Bruxelles faire une fête nationale belge, elle évoque sa mère qui venait sur cette grande place quand elle était une épicière, là, le bunker tombait." Et Annie Cordy avait les larmes aux yeux. Ce qui ne lui plaisait pas, conclut Jean-Pierre Pasqualini.

Annie Cordy avait 92 ans. Depuis ce vendredi soir, les hommages pleuvent.