Disparition d'Ida Grinspan, l'une des dernières survivantes de la Shoah

Par Anne Tréguer, France Bleu Poitou

Une des dernières survivantes de la "Shoah", l'ancienne déportée d'Auschwitz, Ida Grinspan, est décédée ce lundi à l'âge de 89 ans. Alors qu'elle n'a que 14 ans, elle est arrêtée et elle est déportée vers les camps de la mort un an plus tard. Elle en ressort miraculeusement vivante.