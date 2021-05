INSOLITE - Qui a vu Cocotte ? Ce perroquet a disparu à Besançon

C'est une disparition plutôt inhabituelle. Dimanche 16 mai, dans le quartier de Fontaine Ecu à Besançon, une femelle perroquet, "Cocotte", s'est enfuie du domicile de Raymond, son propriétaire. Il est toujours sans nouvelle de cette amazone à front bleu, âgée de deux ans, malgré les annonces laissées sur internet.

L'animal est très à l'aise avec les humains et se pose sans problème sur les épaules d'inconnus. Cependant, il ne faut pas essayer de la caresser, elle peut pincer. Cocotte reconnait son prénom, dit "Allô" lorsqu'un téléphone sonne et répond quand on lui dit "Bonjour".

C'est mon amie, presque comme mon enfant

Depuis qu'il est retraité, Raymond est devenu un véritable passionné de perroquets. Cocotte partage son quotidien depuis juillet 2019. "C'est comme mon enfant. Elle était tout le temps sur mon épaule. Je prenais même ma douche avec elle", explique Raymond avec tristesse.

Cocotte est très sociable. Elle aime se poser sur les épaules de tout le monde. - Raymond Gaiffe

En danger hors de son foyer

Cocotte est née en captivité, elle n'a jamais connu l'état sauvage. Ses chances de survie hors de sa maison diminuent après une semaine passée à l'extérieur. "Elle peut très bien se réfugier dans un poulailler, ça s'est déjà vu", explique Raymond.

Mais les couleurs vives de l'amazone à front bleu la mettent en danger. Cela peut attirer des corbeaux ou des pigeons contre qui elle ne pourrait pas se défendre.

Que faire si vous croisez Cocotte ?

Si vous avez vu l'animal, vous pouvez l'attirer avec de la nourriture. "Elle adore les pommes et tous les fruits". Raymond conseille de l'amener dans un endroit clos (voiture, habitation), puis de le contacter immédiatement.

La dernière fois que ce perroquet a été aperçu, il s'envolait rue des brosses à Besançon.