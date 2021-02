Disparition d'Émilie Noé, une figure de la Résistance en Côte-d'Or

Durant la seconde guerre mondiale, alors que son père Henri ravitaillait le maquis, Émilie Noé et sa sœur étaient agents de liaison. Elles allaient chercher les plis au maquis et les emmenaient aux responsables des bus qui assuraient la liaison entre Bligny et Dijon. Le 30 mars 1944, Émilie Noé fut arrêtée pour ensuite être déportée. Elle survivra aux camps de la mort. Elle a été la plus jeune déportée de Côte-d’Or.

Grand témoin de la résistance en Côte-d’Or, elle intervenait, encore dernièrement, dans de nombreux collèges et lycées pour faire vivre cette histoire de la résistance et éveiller les consciences de nos jeunes. « Je suis passée par un camp disciplinaire où des prisonniers enchaînés aux pieds tournaient autour d’un bassin. Ils étaient squelettiques, sales, en haillons. Quand l’un d’entre eux tombait par terre, les chiens des Allemands le traînaient. C’était horrible. » avait elle confiée à nos confrères duBien Publicen 2014.

L'hommage de l'adjoint au maire de Dijon, délégué aux anciens combattants, Benoît Bordat

Dans un communiqué, l'adjoint au maire de Dijon délégué aux anciens combattants, Benoît Bordat explique que la municipalité dijonnaise avait "l’honneur de l’avoir à nos côtés lors des commémorations pour la libération de Dijon, le 11 septembre. Par son engagement courageux, Émilie Noé restera pour nous un exemple. Ses messages et ses témoignages étaient précieux pour la jeunesse. Elle défendait les valeurs de fraternité et de courage qui lui étaient chères, transmises par ses parents Henri et Yvonne Fournier. Dijon poursuivra, en lien avec le Comité de parrainage du concours national scolaire de la résistance et de la déportation (CNSRD) dans lequel Émilie Noé était très investie, ce travail précieux de mémoire pour rappeler le rôle majeur de celles et ceux qui se sont battus pour défendre la liberté et la fraternité contre la barbarie nazie."