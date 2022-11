Disparition de Danielle Chouet, résistante et militante du parti communiste en Dordogne

Une grande figure du parti communiste en Dordogne et résistante est décédée ce dimanche. Danielle Chouet est morte à l'âge de 97 ans. Epouse de René Chouet, une autre figure du parti communiste, et grand-mère de Julien Chouet, le secrétaire départemental du PC en Dordogne, elle aura milité toute sa vie.

ⓘ Publicité

Elle est entrée dans la résistance

Danielle Chouet est née Jeanne Razy le 18 avril 1925 à Lyon dans une famille communiste. Son père, un ouvrier métallurgiste, rêvait de devenir agriculteur et toute la famille a quitté Lyon pour s'installer dans la campagne lyonnaise. C'est là que Danielle grandit. Au début de la seconde guerre mondiale, son père s'engage dans la résistance. Il installe une imprimerie clandestine dans sa ferme. Très vite, Danielle va participer. Elle travaille dans une agence du Crédit agricole et tape des tracts sur sa pause déjeuner, qu'elle ramène à la ferme le soir.

Alors qu'elle n'a que 17 ans, Danielle entre dans la clandestinité. Elle devient agent de liaison, elle transporte des tracts, des armes et de l'argent pour la résistance. "A la libération, on lui a proposé de devenir lieutenant mais elle a refusé. Elle disait qu'elle n'avait fait que ce qu'elle devait faire", explique Jacques Teyssier. Le journaliste a passé beaucoup de temps avec Danielle, il a co-écrit avec son mari René, l'ouvrage Sous les plis du drapeau rouge.

Militantisme en Dordogne

Danielle Chouet adhère au parti communiste en 1944. Elle fait la rencontre de son mari René, engagé dans la résistance et déporté. Ils se marient en 1949 et elle le rejoint à Périgueux, ils s'installent à la cité Ludovic Trarieux. Pendant 31 ans, elle travaille comme intendante au lycée La Prof, qui deviendra le lycée Albert Claveille. Elle y monte un syndicat CGT et une cellule communiste. Parallèlement, elle devient présidente de l'union des femmes françaises en Dordogne, l'ancêtre de femmes solidaires. Elle s'engage au secours populaire et aux côtés des réfugiés espagnols.

Laurent Péréa, maire de Saint-Capraise-de-Lalinde, salue une femme "très humble", qui "jusqu'à son dernier souffle a mené ses valeurs". Ses obsèques seront célébrées ce jeudi à 11h au crématorium de Sanilhac.