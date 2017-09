Disparition de Franck Gervais ancien rédacteur en chef de France Bleu Haute Normandie,

France Bleu Normandie en deuil ! Franck Gervais, notre ancien collègue, est décédé à Rouen ce dimanche des suites d'une tumeur cérébrale. Franck avait été rédacteur en chef de France Bleu Haute Normandie entre 2008 et 2014. Il n'avait que 51 ans.

L'équipe de France Bleu Normandie endeuillée. Nous avons appris ce dimanche la disparition de Franck Gervais, 51 ans, emporté par une tumeur cérébrale glioblastome. Franck avait commencé sa carrière de journaliste à Radio France dans la locale de Guéret puis ensuite il l'avait poursuivi à Orléans. Il avait été nommé adjoint au rédacteur en chef à Quimper avant de devenir rédacteur en chef à Tours puis à Rouen. Journaliste sportif à l'origine, Franck avait conduit l'équipe haut normande jusqu'en 2014 avant d'être chargé du déploiement d'un logiciel informatique sur tout le réseau France Bleu.

Franck travaillait beaucoup pour vous offrir le meilleur de l'actualité. Le journalisme n'était pas sa seule passion car il adorait la musique, notamment et surtout le rock anglais, et les sports. Il aimait le 106 à Rouen et fréquentait aussi le KIndaréna. Il faisait partager sur les réseaux sociaux sa passion du football et surtout celle des Verts de Saint-Etienne dont il était un supporter indéfectible. Très attaché à la Normandie dont il était originaire, Franck aimait aussi se ressourcer sur la pointe du Finistère.

Grand professionnel, humaniste et bienveillant, Franck va nous manquer. Les hommages sont nombreux sur les réseaux sociaux.

Cette putain de saloperie qui se cache derrière le mot "tumeur" vient d'emporter @Gervais_F . @radiofrance Nous ne t'oublierons jamais — Eric Valmir (@ericvalmir) September 3, 2017

Mes ttes 1ères piges à Tours il y a 10 ans : son accueil et son exigence. Et nos échanges sur le rock.. Merci Franck https://t.co/IoS6nNM2Ya — clara beaudoux (@clarabdx) September 3, 2017

Il aimait les verts de @ASSEofficiel c'était un grand journaliste @francebleu@radiofrance la tumeur a battu franck gervais — Jacques Vendroux (@JacquesVendroux) September 3, 2017

A sa femme Stéphanie et ses enfants, Clémentine et Martin ainsi qu'à ses proches France Bleu Normandie adresse ses plus sincères condoléances.