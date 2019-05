Disparition de Jackie Leroux-Heurtaux, sous-préfet de Montbéliard depuis 2014

Montbéliard, France

Le sous-préfet de Montbéliard, Jacky Leroux-Heurtaux, est décédé ces dernières heures à l'âge de 64 ans. Il était malade depuis quelques semaines. Jacky Leroux-Heurtaux était sous-préfet de Montbéliard depuis cinq ans, presque jour pour jour. Il était arrivé dans la cité des Princes le 17 mars 2014.

Notre département perd un homme de terrain qui s'est investi avec abnégation pour ses concitoyens"

Le préfet du Doubs Joël Mathurin lui rend hommage dans un communiqué : "Il a mis pendant ces cinq années sa riche expérience au profit de l’arrondissement de Montbéliard qu’il affectionnait et où il avait décidé de s’installer (...) notre département perd un homme de terrain qui, avec son franc-parler et son humour, s’est investi avec abnégation et volontarisme pour ses concitoyens".

Jacky Leroux-Heurtaux avait occupé son premier poste territorial comme sous-préfet de Loches en 2002. Il avait été nommé secrétaire-général de la préfecture de l'Aisne en 2010 puis sous-préfet de Montbéliard depuis le 17 mars 2014. Il avait été fait chevalier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite pour avoir consacré sa carrière au service public, au sein des ministères de l’intérieur et de la défense.