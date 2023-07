Disparition de Jane Birkin : "ça avait été un délire" lors de sa venue en Dordogne

"Elle était adorable, souriante pour tout le monde", Les souvenirs sont revenus tout de suite à Marc Chisson. Le fondateur du festival Un été en Bergerac a encore la photo accroché à son bureau : "elle a ce sourire incroyable". Jane Birkin était venue à Monpazier en 2015 pour une lecture hommage à Gainsbourg avec deux comédiens, Michel Piccoli et Hervé Pierre.

Jane Birkin entourée de Marc Chisson et de son épouse. - Marc Chisson

Une "standing ovation" à Monpazier

"Ça avait été un délire, une standing ovation, on ne voulait pas la laisser partir", se rappelle Marc Chisson. La représentation sur la place avait réuni "entre 1.200 et 1.300 personnes" sur la place de Monpazier. Le président du festival explique que la chanteuse souhaitait revenir pour donner un concert, mais qu'elle n'a pas pu à causes de ses problèmes de santé.

Une "égérie", une "icône"

En Dordogne, la mort de Jane Birkin fait réagir les Périgourdins et les vacanciers. Ce Périgourdin évoque "une page de notre histoire qui s'en va, une partie de nos souvenirs qui s'émiettent", Pascale qui est allée la voir en concert salue son répertoire, "j'adorais ses chansons, son style, sa vie".

Daniel et Eric expliquent, "on l'a bien connu avec Gainsbourg, maintenant, ils vont faire de belles choses tous les deux au Paradis en termes de musique".

Enfin, certains retiennent son audace, "c'était une femme très sexy et libre", Mathieu estime que "une femme qui avait dépassé les codes et elle avait fait en sorte de s'assumer à une période où c'était tabou".