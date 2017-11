Dordogne : disparition de l'ancien cycliste périgourdin Valentin Huot

L'ancien coureur cycliste professionnel Valentin Huot est décédé ce mardi matin à son domicile de Manzac-sur-Vern en Dordogne. Le champion périgourdin âgé de 88 ans avait remporté le titre de champion de France sur route en 1958 et 1959.

C'est une figure du cyclisme périgourdin et français qui disparaît. Valentin Huot est décédé ce mardi matin à son domicile de Manzac-sur-Vern en Dordogne. Agé de 88 ans, il était né à Cressensac-et-Pissot le 1er mai 1929. Il avait fait une belle carrière professionnelle de 1953 à 1962. Valentin Huot avait remporté deux titres de champion de France sur route en 1957 et 1958.

Un bon grimpeur du Tour de France

Le cycliste périgourdin avait également six Tour de France au compteur, dont trois terminés en 1956, 1959 et 1961. Il faisait alors partie des meilleurs grimpeurs du peloton. Depuis une vingtaine d'années, une course portait son nom en Dordogne. La "Valentin Huot" qui se courre chaque année en septembre à Mensignac (elle aura lieu le 29 septembre 2018). Raymond Poulidor, légende du cyclisme et l'un de ses anciens collègues du Tour de France est venu à plusieurs reprises assister à cette compétition.

Reportage et hommages après le décès de Valentin Huot Copier

Il avait roulé à ses côtés au sein de l'équipe Mercier :

"Il avait une très grande classe, c'était un pur grimpeur, un coureur qui pouvait faire des différences terribles" dit Raymond Poulidor

En juillet 2017, à l'occasion du passage du Tour de France en Dordogne, Xavier Dalmont avait rencontré Valentin Huot. Un homme au franc parler qui n'avait pas hésité à parler des sujets qui fâchent comme le dopage.

Le reportage de Xavier Dalmont avec Valentin Huot en juillet 2017 Copier

Jean-Louis Gauthier, patron du vélo-club de Monpazier lui rend également hommage :

"Il était souvent au service des autres, quelqu'un d'affable, un serviteur du vélo" explique-t-il. Avant de se demander s'il a aujourd'hui un successeur périgourdin : "en tout cas, il a à l'époque inspiré de nombreux jeunes" dit Jean-Louis Gauthier. Les obsèques de Valentin Huot auront lieu ce vendredi 24 novembre à 15h à Manzac sur Vern où il résidait.