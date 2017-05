Craon : près de 400 personnes aux obsèques de l'industriel mayennais Jacques Dirickx

Près de 400 personnes sont venues rendre un dernier hommage au chef d'entreprise mayennais, emporté mercredi par la maladie à l'âge de 70 ans. Jacques Dirickx avait récupéré, et fait grandir à l'échelle mondiale l'entreprise Dirickx, spécialisée dans les clôtures et les portails.

Dans l'église, ils ont écouté la gorge serrée l'hommage d'un de ses frères. "Jacques, tu étais simple. Tu aimais la vie. Merci pour ton grand coeur, ton écoute des autres. Tu étais un visionnaire", conclut-il les trémolos dans la voix. Il y a là, des chefs d'entreprises, des proches, des salariés du groupe mais aussi des anonymes comme Camille. Costume noir sur les épaules, il est admiratif du parcours de Jacques Dirickx : "Je n'avais pas de lien direct avec lui mais il a développé l'emploi pour notre sud-ouest mayennais. C'était une entreprise phare, une entreprise familiale et il s'entendait très bien avec ses salariés. Tout le monde le respectait, l'appréciait."

Sur les chaises de l'église. © Radio France - Fabien Burgaud

La Mayenne lui doit beaucoup, c'est aussi l'avis de Samuel Tual, le patron du Medef local. "C'était quelqu'un de très simple, qui donnait une image de beaucoup de générosité. Quand on voit ses salariés qui lui rendent hommage, c'est un beau témoignage de voir tout l'attachement et le respect qu'ils avaient pour sa personnalité", glisse-t-il, venu saluer une dernière fois ce "capitaine d'industrie"

"Comme si on perdait quelqu'un de notre famille"

A la sortie de l'église, de nombreux salariés du groupe sont encore émus. Comme Roland et Gabrielle, près de 30 ans de bons et loyaux services chez Dirickx à Renazé. "Il était à toute les fêtes, très humain et très gentil avec nous. Il était présent quand quelqu'un de l'entreprise disparaissait donc c'est normal que l'on soit là" raconte-t-elle. Son mari reprend la parole. "C'était un bon patron, on perd gros. J'ai fait 38 ans de boîte. Et des patrons comme ça, y'en a plus beaucoup. Je le vois bien avec mes enfants, je suis retraité maintenant. On pouvait compter sur lui. Quand il disait quelque chose, il le faisait. Oui c'était un bon patron... On à l'impression de perdre quelqu'un de notre famille" termine-t-il, encore ému.